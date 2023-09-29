Берите только этот чай в пакетиках — с долгим послевкусием: без вредной дряни, пыли и мусора

Среди топовой продукции этого сегмента отметилась марка BetaTea «Королевское качество». Сырья для производства приобретается на чайных фабриках Шри-Ланки. В России эта компания выпускает несколько брендов. Один из них — BetaTea. Важно отметить, что эта чайная продукция в пакетиках была высоко отмечена Росконтролем.

Этот чай не содержит в себе пестициды, товар полностью соответствует требованиям безопасности. Это продукт высшего сорта. Обладает насыщенным вкусом, в пакетиках отсутствует пыль.

Высокую оценку также получил пакетированный чай Magic Yunnan, его производят из отборных чайных листьев с плантаций Китая. Роскачество оценило этот чай на 8 баллов. А в Роскачестве подтвердили, что в напитке нет мусора, красителей и плесени. Чай имеет приятный вкус без горчинки.

По материалам kp.ru