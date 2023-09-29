Берите только этот чай в пакетиках — с долгим послевкусием: без вредной дряни, пыли и мусора

Многие задумываются о том, какой чай в пакетиках лучше выбрать: далеко не вся продукция отвечает заявленным стандартам качества. В ходе исследования был составлен рейтинг лучших марок пакетированного чая — без примеси, вредной дряни и мусора.
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Среди топовой продукции этого сегмента отметилась марка BetaTea «Королевское качество». Сырья для производства приобретается на чайных фабриках Шри-Ланки. В России эта компания выпускает несколько брендов. Один из них — BetaTea. Важно отметить, что эта чайная продукция в пакетиках была высоко отмечена Росконтролем.
Этот чай не содержит в себе пестициды, товар полностью соответствует требованиям безопасности. Это продукт высшего сорта. Обладает насыщенным вкусом, в пакетиках отсутствует пыль.
Высокую оценку также получил пакетированный чай Magic Yunnan, его производят из отборных чайных листьев с плантаций Китая. Роскачество оценило этот чай на 8 баллов. А в Роскачестве подтвердили, что в напитке нет мусора, красителей и плесени. Чай имеет приятный вкус без горчинки.
По материалам kp.ru