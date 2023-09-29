Как правильно обрезать розы в октябре: важные нюансы

По осени, в сентябре-октябре, дачники обрезают розы, чтобы цветы смогли отдохнуть и восстановиться. В следующем сезоне они расцвет

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Между тем процесс этот хоть и простой, но имеющий свои особенности. Без их знания можно навредить цветам.