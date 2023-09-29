Как правильно обрезать розы в октябре: важные нюансы

По осени, в сентябре-октябре, дачники обрезают розы, чтобы цветы смогли отдохнуть и восстановиться. В следующем сезоне они расцвет
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Между тем процесс этот хоть и простой, но имеющий свои особенности. Без их знания можно навредить цветам.
В первую очередь отстригаются сухие, слабые и больные стебли, а также отцветшие бутоны. Следом за этим прореживается центр куста.
Обрезаются стебли под углом 45 градусов. Сам срез делается ровным и гладким, без зазубрин. От почки при этом делается отступ в 5 мм вверх.
Отмершие побеги важно также отрезать, а учесть только присутствие белого побега внутри — если он появился, то по его уровень.
По материалам сайта Izvmor