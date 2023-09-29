Грядки после помидоров щедро посыпали мукой: за зиму тут случится чудо

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Чтобы этого не произошло, а почва за зиму восстановилась, дачники поступают мудро. Они посыпают грядки из-под томатов особой мукой.

Речь идет о доломитовой муке. Этот сыпучий продукт возвращает плодородие почве за зиму, если щедро посыпать его на землю. Кальций, цинк, фосфор — это малая часть полезных составляющих.

По материалам сайта Belnovosti