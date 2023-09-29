Грядки после помидоров щедро посыпали мукой: за зиму тут случится чудо

В теплице после помидоров почва по осени нуждается в подкреплении. Год за годом томаты забирают из земли все питательные вещества, обедняя ее все сильнее. Риск не собрать в следующем сезоне урожай все выше.
Больше новостей из жизни знаменитостей — в Telegram-канале «Звездная пыль».
Чтобы этого не произошло, а почва за зиму восстановилась, дачники поступают мудро. Они посыпают грядки из-под томатов особой мукой.
Речь идет о доломитовой муке. Этот сыпучий продукт возвращает плодородие почве за зиму, если щедро посыпать его на землю. Кальций, цинк, фосфор — это малая часть полезных составляющих.
По материалам сайта Belnovosti