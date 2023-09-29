Почему некоторые дачники оставляют зимовать кочерыжки на грядках: хитрость с особенностями

После сбора урожая и уборки всех грядок на некоторых участках можно заметить, как посреди пустого огорода торчат кочерыжки от капусты. Другие дачники же подчистую выкорчевывают овощи.
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Так как все-таки правильнее, да и зачем вообще оставлять в земле капустные корешки, объяснила агроном Анастасия Коврижных.
Оказывается, капустные остатки помогают за зиму почве восстановиться, они служат чем-то вроде сидератов и улучшают структуру почвы.
Но есть важное но: если за лето капуста не подвергалась нашествию вредителей, оставлять корешки можно смело. В противном случае насекомые и паразиты выбирают корешки, чтобы в них зимовать, и тогда от них срочно надо избавляться.
По материалам сайта Belnovosti