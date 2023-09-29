Яблочные оладушки нажарили восхитительно: вкуснее шарлотки и готовятся быстрее

Оладьи. Фото: Global Look Press 

Рецепт простой, угощение вкуснющее.

Яблочный сезон продолжается, и приготовить из вкусных дачных фруктов можно много десертов. По-быстрому порадовать своих домочадцев хозяйки могут, приготовив оладьи. Это действительно быстрее, чем шарлотка, но не менее вкусно.

Больше новостей из жизни знаменитостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Надо взять 2 яблока, кефир — 0,5 л, мука - 2 стакана, яйцо — 1 шт., корица — 1 ч.л., сахар — 2 ст.л., сода и соль — 1 щепотка.

Порезанные на кубики яблоки смешивают с сахаром, кефир слегка подогреть и смешать с сахаром, солью, яйцом. И затем просеять сюда же муку, корицу и внести соду.

В замешанное тесто насыпать яблоки, оставить на 10–15 минут, чтобы настоялось. И можно приступать к жарке.

По материалам сайта Belnovosti

Читайте также