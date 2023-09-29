Этот запах ни с чем не спутать: как избавить гардероб от неприятной затхлости

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Меж тем лучше проблему предупредить, чем решить. И пока один пытаются замаскировать, другие ее устраняют.

Для этого в ход идет активированный уголь и сода. Черную таблетку толкут в порошок и смешивают со щелочным порошком в низкой небольшой емкости. Затем ставят ее на нижние полки, и запах довольно скоро может исчезнуть.

По материалам сайта Belnovosti