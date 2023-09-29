Этот запах ни с чем не спутать: как избавить гардероб от неприятной затхлости

Многие хозяйки, доставая из шкафа белье или одежду, нередко могут заметить присутствие лишнего малоприятного запаха. Затхлость рано или поздно возникает там, где есть замкнутое непроветриваемое пространство, и вряд ли кто рад такому исходу. Ведь теперь все надо перестирывать.
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Меж тем лучше проблему предупредить, чем решить. И пока один пытаются замаскировать, другие ее устраняют.
Для этого в ход идет активированный уголь и сода. Черную таблетку толкут в порошок и смешивают со щелочным порошком в низкой небольшой емкости. Затем ставят ее на нижние полки, и запах довольно скоро может исчезнуть.
По материалам сайта Belnovosti