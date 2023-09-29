Замесили фарш по-новому из привычных продуктов: получился кулинарный шедевр — нежнейшие котлеты

Привычные котлеты из обычных ингредиентов, которыми пользуется каждая хозяйка, могут заиграть по-новому. Делается это для того, чтобы фарш стал мягче, а конечный продукт — нежнее и воздушнее.
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Так, если не разбивать яйцо в фарш, а приготовить его отдельно и только потом вмешать в массу, можно добиться небывалого результата.
На килограмм мяса требуется 2 яйца. Их хитрые хозяйки взбивают блендером с луком (1–2 головки), чесноком (несколько долек), солью и перцем. И только после того, как яичное облако готово, замешивают фарш и жарят.
По материалам сайта Belnovosti