Замесили фарш по-новому из привычных продуктов: получился кулинарный шедевр — нежнейшие котлеты

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Так, если не разбивать яйцо в фарш, а приготовить его отдельно и только потом вмешать в массу, можно добиться небывалого результата.

На килограмм мяса требуется 2 яйца. Их хитрые хозяйки взбивают блендером с луком (1–2 головки), чесноком (несколько долек), солью и перцем. И только после того, как яичное облако готово, замешивают фарш и жарят.

По материалам сайта Belnovosti