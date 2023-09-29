У кого из россиян вырастет пенсия: уже с 1 октября индексация

Такую пенсию выплачивают военнослужащим, а также лицам, приравненным к ним (в прошлом сотрудникам Министерства обороны, Росгвардии, МЧС и других силовых ведомств, а также таможенной службы). Уже известно, на сколько вырастет их пенсия.

«1 октября будет осуществлена индексация военных пенсий на 5,5 процента. Вместе с этим будет увеличено жалованье военных, таким образом общее увеличение пенсии составит 10,5 процента. Также индексация пенсий ждет граждан, находящихся в статусе, приравненном к военному», — цитирует юриста Владислава Шурховецкого сайт Lenta.ru.

По данным правительства, ощутят это повышение порядка 2,7 млн россиян.