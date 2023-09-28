Финальная подкормка для черной смородины: нужно всего две ложки на куст — ягода будет сладкая и крупная

Хотите в новом сезоне собрать рекордный урожай черной смородины? Тогда стоит поспешить внести осеннюю подкормку. Нужно успеть до середины октября. Если все сделать правильно, ветки кустарника будут ломиться от крупных сладких ягод.

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Чтобы смородина успела заложить большое количество цветочных почек, нужно побаловать ее фосфором и калием. Готовится удобрение просто. На ведро воды следует взять 15 граммов сульфата калия и 30 граммов суперфосфата.

Полученную жидкость нужно внести прямо под куст. Перед применением необходимо полить почву обычной водой. Это важно, так как минеральные удобрения могут обжечь корни смородины.

Источник: flowergarden.pro