Лучше ничего не знать про эти цифры: доллар в октябре приблизится к сакральной черте — новые прогнозы курса валют

Во второй половине сентября рубль укрепился по отношению к мировым валютам евро и доллару.
В эти дни доллар торгуется дешевле 97 рублей. Но финансовые аналитики утверждают, что так будет не всегда.
В октябре доллар вновь может приблизиться к сакраментальной черте. Она, как известно, находится на отметке в сто рублей за доллар. Если вам не нужно покупать валюту, то лучше ничего не знать об этих цифрах.
«Скорее всего, в октябре рубль возобновит ослабление. Но его будет сдерживать вероятное увеличение поступлений валюты от экспорта, который должен был уже вырасти в денежном выражении благодаря высоким ценам на нефть. Они с августа находятся около десятимесячных вершин», — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
По словам эксперта, в октябре доллар на торгах на валютной бирже будет торговаться в коридоре 97–100 рублей.
По материалам banki.ru