Лучше ничего не знать про эти цифры: доллар в октябре приблизится к сакральной черте — новые прогнозы курса валют

Во второй половине сентября рубль укрепился по отношению к мировым валютам евро и доллару.

В эти дни доллар торгуется дешевле 97 рублей. Но финансовые аналитики утверждают, что так будет не всегда.

В октябре доллар вновь может приблизиться к сакраментальной черте. Она, как известно, находится на отметке в сто рублей за доллар. Если вам не нужно покупать валюту, то лучше ничего не знать об этих цифрах.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».