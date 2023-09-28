Что ждет Водолеев, Близнецов и Козерогов в октябре: один знак получит любовь, а остальные — деньги

Первая неделя октября пройдет под покровительством Юпитера и ретроградного Сатурна. Эти планеты окажут огромное влияние на жизнь всех знаков зодиака. Кому-то повезет, а кто-то окажется не у дел. Среди счастливчиков: Козероги, Близнецы и Водолеи.

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Близнецам повезет в любви. Астрологи пророчат им судьбоносную встречу. Велика вероятность того, что именно в это время на их пути появится достойный кандидат для создания семьи. В профессиональной сфере тоже будет все отлично. Самое время проявить себя. Все начинания обречены на успех.

Водолеям повезет не так крупно, как Близнецам. Сатурн не обещает им новых романтических отношений. Зато с финансами все будет замечательно. Деньги сами пойдут в руки. Даже появятся мысли об открытии своего бизнеса.

У Козерогов тоже намечается идеальная неделя. Дома все будет гладко. А на работе завалят комплиментами. Профессиональные успехи приведут к финансовой стабильности. Денег хватит на все капризы, и даже еще останутся.

Источник: kinoafisha.info