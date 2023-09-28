Кухонные полотенца стираем только по этой японской методике: пятен больше нет, только чистота, свежесть и мягкость

В ведре горячей воды нужно размешать две столовые ложки отбеливателя, столько же растительного масла и стакан порошка. В полученном растворе нужно замочить полотенца на 12 часов.

Затем хорошо выполоскать полотенца в горячей, теплой и холодной воде. Выглядеть после этого они будут как новые.

По материалам remontkit.ru