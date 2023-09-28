Кухонные полотенца стираем только по этой японской методике: пятен больше нет, только чистота, свежесть и мягкость

Молодая женщина любуется чистым полотенцем. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит безупречную чистоту.

Чтобы эффективно отстирать кухонные полотенца, можно воспользоваться японским методом. В его основе, как ни странно, растительное масло.

Метод опробован многими людьми и считается эффективным.

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В ведре горячей воды нужно размешать две столовые ложки отбеливателя, столько же растительного масла и стакан порошка. В полученном растворе нужно замочить полотенца на 12 часов.

Затем хорошо выполоскать полотенца в горячей, теплой и холодной воде. Выглядеть после этого они будут как новые. 

По материалам remontkit.ru

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