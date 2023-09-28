Больше не покупаем стиральный порошок — нашли копеечную замену: справляется с любыми пятнами

Порошок является самым популярным средством для стирки, однако на нем свет клином не сошелся. Как выяснилось, есть более эффективные и менее дорогие составы, которые справляются с загрязнениями ничуть не хуже. А в некоторых случаях даже лучше.

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Речь идет о водном растворе перекиси водорода. Эта смесь идеально подходит для белых вещей. Инструкция простая. Нужно смешать стакан воды и 30 миллилитров антисептика, залить получившимся составом вещи и оставить их в таком виде на 8 часов. По прошествии времени одежда будет безупречно чистой. Вам останется только прополоскать ее и высушить обычным способом.

Если вы имеете дело с цветными и черными вещами, на выручку придет уксус. Чтобы заменить стандартную порцию стирального порошка, нужно взять 200 миллилитров продукта. Примечательно то, что при использовании уксуса можно сэкономить и на кондиционере для белья, так как этот продукт не столько удаляет загрязнения, но и делает ткань более мягкой.

Источник: издание belnovosti.by