Не 95 и даже не 96 рублей: объявлен новый курс доллара на октябрь — все возвращается на круги своя

Эксперты в сфере финансов прогнозируют, что в октябре рубль будет ослабевать, а доллар, соответственно, дорожать.
Есть мнение, что в октябре доллар будет стоить не 95 и не 96 рублей, а может вновь подойти к сакральной черте в сто рублей. То есть все вполне может вернуться на круги своя.
Ослабление рубля все же будет сдерживаться увеличением поступления валюты от экспорта.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, в октябре доллар, в основном, будет находиться в диапазоне 97–100 рублей.
По материалам banki.ru