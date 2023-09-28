Не 95 и даже не 96 рублей: объявлен новый курс доллара на октябрь — все возвращается на круги своя

Эксперты в сфере финансов прогнозируют, что в октябре рубль будет ослабевать, а доллар, соответственно, дорожать.

Есть мнение, что в октябре доллар будет стоить не 95 и не 96 рублей, а может вновь подойти к сакральной черте в сто рублей. То есть все вполне может вернуться на круги своя.

Ослабление рубля все же будет сдерживаться увеличением поступления валюты от экспорта.

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