Не 95 и даже не 96 рублей: объявлен новый курс доллара на октябрь — все возвращается на круги своя

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Финансовые аналитики рассказали, в каком диапазоне будет торговаться доллар в октябре.

Эксперты в сфере финансов прогнозируют, что в октябре рубль будет ослабевать, а доллар, соответственно, дорожать. 

Есть мнение, что в октябре доллар будет стоить не 95 и не 96 рублей, а может вновь подойти к сакральной черте в сто рублей. То есть все вполне может вернуться на круги своя.

Ослабление рубля все же будет сдерживаться увеличением поступления валюты от экспорта.

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По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, в октябре доллар, в основном, будет находиться в диапазоне 97–100 рублей.

По материалам banki.ru

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