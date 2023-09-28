Метод ферментации: делаем эффективное удобрение из опавших листьев — через три дня раскидываем на грядки и перекапываем

Переработать листву на удобрение можно всего за три-пять дней, то есть времени еще предостаточно. Судя по погоде, закроется дачный сезон не завтра.

Сначала сделайте дренажный слой из веток, а затем насыпать листья, сухую траву, огородную ботву, а сверху присыпать грунтом. Все полить горячей водой — градусов 80-85, а через 5-6 часов пролить биоинсектицидом — ЭМ-1 или его аналогом.

Периодически нужно ворошить будущее удобрение вилами, а через дней пять раскидать его по грядкам и перекопать. До зимы все это перегниет, создав отличное удобрение.

По материалам belnovosti.by