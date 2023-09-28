Метод ферментации: делаем эффективное удобрение из опавших листьев — через три дня раскидываем на грядки и перекапываем

Осень на даче. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для дачников, которые готовятся скоро закрывать сезон.

Опавшие листья дачники, как правило, сжигают. А вот те, у которых есть опыт, никогда не подарят листву огню.

Из сухих осенних листьев можно сделать отличное удобрение для огорода методом ускоренной ферментации.

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Переработать листву на удобрение можно всего за три-пять дней, то есть времени еще предостаточно. Судя по погоде, закроется дачный сезон не завтра.

Сначала сделайте дренажный слой из веток, а затем насыпать листья, сухую траву, огородную ботву, а сверху присыпать грунтом. Все полить горячей водой — градусов 80-85, а через 5-6 часов пролить биоинсектицидом — ЭМ-1 или его аналогом.

Периодически нужно ворошить будущее удобрение вилами, а через дней пять раскидать его по грядкам и перекопать. До зимы все это перегниет, создав отличное удобрение.

По материалам belnovosti.by

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