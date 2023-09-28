Назван лучший сорт розового картофеля: шкурка тонкая, урожайность — 400 кг клубней с сотки

Эксперт-садовод Ирина Корсакова посоветовала дачникам обратить внимание на интересный сорт картофеля под названием «Сюрприз».

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Он отличается необычным внешним видом. Шкурка у клубней тонкая, яркого цвета. Мякоть розовая и не меняет цвет даже после термической обработки.

Урожайность «Сюрприза» 400 килограммов плодов с одной сотки земли. Клубни этого сорта отлично хранятся. Им не страшны такие болезни, как парша, рак картофеля или фитофтороз.

Источник: vnimanie.pro