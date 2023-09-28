Стало известно, когда в домах дадут отопление: полезная информация для жителей всех регионов России

Старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Светлана Кубиевич рассказала россиянам о том, когда в домах дадут отопление.

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Специалист объяснила, что, согласно принятым в России стандартам, подачу тепла начнут осуществлять тогда, когда температура воздуха опустится до плюс 8 °C и будет держаться на этой отметке не менее 5 суток.

Если эти условия соблюдены, а батареи по-прежнему холодные, можно обратиться с жалобой в управляющую компанию. Отказали? Тогда следует написать выше, например, главе района или города.

Кроме того, по словам эксперта, жители России имеют право отправить обращение в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру.

Источник: vnimanie.pro