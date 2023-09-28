Лучше бы не знать эти цифры: озвучен курс доллара на октябрь 2023 года — ничего нового, расходимся

Финансовые эксперты считают, что после укрепления в сентябре рубль может вновь перейти к снижению в октябре.
Аналитики считают, что высокий спрос на валюту в России продолжает сохраняться, что и стало причиной умеренного, а не заметного, как ожидалось ранее, укрепления рубля.
«Скорее всего, в октябре рубль возобновит ослабление. Но его будет сдерживать вероятное увеличение поступлений валюты от экспорта, который должен был уже вырасти в денежном выражении благодаря высоким ценам на нефть. Они с августа находятся около десятимесячных вершин», — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
По оценкам Бабина, в октябре доллар будет находиться в диапазоне 97–100 рублей. То есть, ничего нового. Если вам не нужна валюта, лучше на эти цифры не смотреть.
По материалам banki.ru