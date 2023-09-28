Лучше бы не знать эти цифры: озвучен курс доллара на октябрь 2023 года — ничего нового, расходимся

Финансовые эксперты считают, что после укрепления в сентябре рубль может вновь перейти к снижению в октябре.

Аналитики считают, что высокий спрос на валюту в России продолжает сохраняться, что и стало причиной умеренного, а не заметного, как ожидалось ранее, укрепления рубля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».