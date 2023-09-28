Никогда не покупайте такие яйца: они от старых и больных кур — присмотритесь, разницу сразу видно

Многие хозяйки выбирают яйца по цвету скорлупы. Отдавая предпочтения тем, что имеют коричневый окрас. А на самом деле цвет не имеет никакого значения. Смотреть нужно совсем на другой признак, а именно на размер.

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Самые крупные яйца относятся к категории С0. На средних указывают отметку С1. А мелкие обозначают символами С2. Обычно покупатели выбирают нулевую категорию. А следует, наоборот, отдавать предпочтение более мелким экземплярам.

Объясняется все просто. Дело в том, что размер яйца напрямую зависит от возраста курицы. Чем старше птица, тем крупнее яйцо.

Как правило, старые несушки уже имеют внушительный багаж болезней. А молодые курочки еще не успели накопить в своем организме антибиотики и прочие вредные вещества, которыми их пичкают на фабрике. Именно поэтому мелкие яйца являются самыми полезными.

Источник: tut-news.ru