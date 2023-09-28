Как вернуть былую мягкость махровым полотенцам: льем волшебное средство прямо в барабан машинки

Махровые полотенца со временем превращаются в жесткую тряпку. Происходит это из-за того, что на ворсинках оседают моющие средства и частички кондиционера для белья.

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Знакомая проблема? Не спешите покупать новый текстиль. Оказывается, даже самому застиранному полотенцу можно вернуть былую мягкость. Для этого потребуется раздобыть пару ложек шампуня, горсть морской соли и большую ложку лимонной кислоты.

Инструкция простая. Налейте шампунь прямо в барабан машинки. Соль поместите в капроновый носок, завяжите его на узел и закиньте вместе с полотенцами. Установите отжим на 800 оборотов и запустите цикл стирки при 40 °C.

После завершения программы посыпьте полотенца лимонной кислотой и запустите еще один короткий цикл стирки при 20 °C.

На этом все. На выходе вас будут ждать невероятно пушистые и мягкие махровые полотенца.

Источник: Дзен-канал «Елена Матвеева»