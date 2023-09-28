Добавьте всего 2-3 капли и оставьте на ночь: утром тушь будет лучше новой — мягкая текстура, длинные ресницы

Модель с ярким макияжем глаз. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто привык экономить.

Не торопитесь выбрасывать тушь только потому, что вам показалось, что в тюбике уже ничего нет.

Не исключено, что тушь могла просто засохнуть. Ее можно легко и просто реанимировать. Тушь получит вторую жизнь и после простейшей манипуляции будет лучше, чем новая. Текстура легкая и мягкая, а ваши ресницы — длинные.

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Лучшее средство для оживления туши — самые дешевые капли для глаз. Две-три капли, добавленные в тюбик, творят чудеса.

Только не нужно спешить наносить тушь на ресницы. Добавьте капли в тюбик, закройте его и оставьте на ночь. А утром можно смело делать макияж и наслаждаться красивыми ресницами.

По материалам vashvolos.com

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