Добавьте всего 2-3 капли и оставьте на ночь: утром тушь будет лучше новой — мягкая текстура, длинные ресницы

Не торопитесь выбрасывать тушь только потому, что вам показалось, что в тюбике уже ничего нет.
Не исключено, что тушь могла просто засохнуть. Ее можно легко и просто реанимировать. Тушь получит вторую жизнь и после простейшей манипуляции будет лучше, чем новая. Текстура легкая и мягкая, а ваши ресницы — длинные.
Лучшее средство для оживления туши — самые дешевые капли для глаз. Две-три капли, добавленные в тюбик, творят чудеса.
Только не нужно спешить наносить тушь на ресницы. Добавьте капли в тюбик, закройте его и оставьте на ночь. А утром можно смело делать макияж и наслаждаться красивыми ресницами.
По материалам vashvolos.com