Сжигать или не сжигать? Вот что на самом деле нужно сделать с опавшими листьями на даче

Есть несколько вариантов, как поступить с опавшими листьями на даче. Их можно оставить на земле в качестве мульчи, но есть риск, что под ними спрячутся и отлично перезимуют грибки и вредители.
Листья можно собрать и сжечь, а золу использовать как удобрение. На несколько грядок вам точно хватит.
Из листьев можно сделать качественное удобрение в компостной яме. Но это небыстро.
Есть рецепт ускоренной ферментации листьев, когда удобрение будет готово через 3-5 дней.
«Нужно подготовить дренажный слой из мелких веток. Затем насыпать листья, траву и можно даже огородную ботву, а сверху укрыть грунтом. Все полить горячей водой температурой 80-85 градусов Цельсия и через 5-6 часов пролить биоинсектицидом — ЭМ-1 или его аналогом. Периодически нужно ворошить заготовку вилами, а через 3-5 дней можно переносить листья на грядки под перекопку», — поделилась ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
По материалам belnovosti.by