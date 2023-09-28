Сжигать или не сжигать? Вот что на самом деле нужно сделать с опавшими листьями на даче

Есть несколько вариантов, как поступить с опавшими листьями на даче. Их можно оставить на земле в качестве мульчи, но есть риск, что под ними спрячутся и отлично перезимуют грибки и вредители.

Листья можно собрать и сжечь, а золу использовать как удобрение. На несколько грядок вам точно хватит.

Из листьев можно сделать качественное удобрение в компостной яме. Но это небыстро.

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