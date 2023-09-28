Волшебный стимулятор для толстянки: нужен всего один грамм, чтобы растение покрылось цветами

Толстянка цветет редко. Далеко не каждый обладатель этого чудесного растения может похвастаться тем, что видел бутоны. Некоторые вовсе думают, что «денежное дерево» не способно цвести. Но это не так.

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Если подкормить растение правильным составом, оно моментально покроется белыми бутонами. Цветение можно вызвать с помощью одного из двух препаратов. Речь идет о янтарной кислоте и монофосфате калия.

Раствор янтарной кислоты вносят по листу. Готовится он просто. Нужно истолочь в порошок одну таблетку препарата и растворить ее в половине литра воды.

А вот монофосфат калия следует вносить под корень. Для приготовления мощного стимулятора цветения необходимо растворить один грамм удобрения в полутора литрах отстоянной воды комнатной температуры.

Источник: YouTube-канал «Урожайный сад»