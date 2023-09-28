Важно не упустить этот момент: лучший месяц для покупки евро и долларов в 2024 году — дата максимально выгодного курса

Национальная валюта в этот четверг, 28 сентября, стабилизировалась к доллару. Рубль слабо дешевел к евро и юаню после прохождения пика налоговых выплат.
По данным Московской валютной биржи на 16:49 московского времени, курс доллара снижался на 3 копейки, до 96,88 рубля, евро прибавлял 5 копеек, до 102,01 рубля, юаня – 11 копеек, до 13,33 рубля.
Между тем, по прогнозам Минэкономразвития, самый выгодный курс рубля установится в июне 2024 года. Именно в этот период нужно будет покупать валюту.
В Минэкономразвития считают, что в июне 2024-го рубль укрепится до 87,5 рубля за доллар и 97,5 рубля за евро. Ниже ста рублей евро будет стоить менее полугода — с мая по сентябрь 2024-го.
По материалам rbc.ru