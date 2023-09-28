Как хранить груши, чтобы они не портились неделями: будут свежими, если держать их рядом с этим предметом

Яблоки и груши довольно быстро портятся. Чтобы сохранить урожай в течение нескольких недель, рекомендуем воспользоваться маленькой хитростью.

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Об этом мало кто догадывается, но продлить срок годности фруктов можно с помощью упаковки губок для мытья посуды. Впрочем, обычный поролон тоже справится с задачей.

Все просто. Поместите пористые изделия на дно коробки или ящика, уложите на них груши и уберите фрукты в погреб или в холодильник.

Важное условие: поролон должен быть чистым и абсолютно сухим. Только в этом случае трюк сработает как нужно.

Если все сделать в соответствии с данной инструкцией, урожай без проблем пролежит несколько недель. Плоды будут выглядеть свежими, словно только что с ветки.

Источник: brightside.me