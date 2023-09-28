Объявлено о повышении пенсии с 1 октября на 10,5 процентов: кого это коснется

С первого октября в России вырастут пенсии у военных пенсионеров на десять с половиной процентов.
В эту категорию граждан входят бывшие сотрудники ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСКН, МЧС, Государственной противопожарной службы, ФТС.
Повысится с первого октября пенсия у тех граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет.
Увеличится размер страховой пенсии по старости у тех, кто получил первую группу инвалидности.
«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рублей», — отметила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
По материалам 1prime.ru