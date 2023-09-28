Объявлено о повышении пенсии с 1 октября на 10,5 процентов: кого это коснется

Повысится с первого октября пенсия у тех граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет.

Увеличится размер страховой пенсии по старости у тех, кто получил первую группу инвалидности.

«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рублей», — отметила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По материалам 1prime.ru