Объявлено о повышении пенсии с 1 октября на 10,5 процентов: кого это коснется

Пожилая пара. Фото: Global Look Press

Российским пенсионерам напомнили, у кого с 1 октября увеличится размер пенсии.

С первого октября в России вырастут пенсии у военных пенсионеров на десять с половиной процентов.

В эту категорию граждан входят бывшие сотрудники ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСКН, МЧС, Государственной противопожарной службы, ФТС.

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Повысится с первого октября пенсия у тех граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет. 

Увеличится размер страховой пенсии по старости у тех, кто получил первую группу инвалидности. 

«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рублей», — отметила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По материалам 1prime.ru

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