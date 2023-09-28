Как в два счета вывести пятно от чернил с белой рубашки: растворится за 30 секунд

Не можете отстирать следы от шариковой ручки? Тогда этот совет для вас. Больше не нужно мучиться с отбеливателями и пятновыводителями. Оказывается, есть более простой и совершенно не затратный способ избавиться от проблемы.

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Волшебное средство, которое подходит для любых тканей, можно найти на полке с косметикой. Речь идет о лаке для волос. Он отлично убирает следы чернил как с белых, так и с цветных изделий.

Инструкция простая. Распылите косметическое средство на проблемное место и подождите. Результат будет виден уже через 30 секунд. Пятно начнет исчезать прямо на глазах. Вам останется только смыть лак холодной водой и постирать рубашку привычным способом.

Источник: gorodovoy.ru