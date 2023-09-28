Чем обработать сливу осенью, чтобы она не болела в новом году: дерево станет плодоносить в полную силу

Вы, наверное, и сами замечали, что урожайность одного и того же дерева от года к году может сильно отличаться. Это связано с дефицитом питательных веществ и с болезнями культуры.

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О подкормках уже сказано достаточно. А что касается второй причины: слива очень часто страдает от грибка. Поэтому защищать дерево нужно в первую очередь от этой напасти.

По словам агронома Анастасии Коврижных, для этой цели можно использовать раствор мочевины. Препарат стоит совсем недорого, а эффект от него превзойдет ваши самые смелые ожидания.

Инструкция простая. Возьмите 300 граммов средства на 10 литров воды, доведите жидкость до однородного состояния и опрыскайте ею ветки и листья сливового дерева.

Процедуру следует проводить в сухой безветренный день в вечернее время. Если все сделать правильно, культура будет плодоносить в полную силу.

Источник: tut-news.ru