Эксперты назвали три лучших аромата для осени: безупречные духи с утонченным шлейфом

Осенью эксперты рекомендуют заменять легкие цитрусовые и акватические композиции на интенсивные и тяжеловатые духи.

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Это пора духов в восточном стиле, фруктовых, откровенно сладких, гурманских, пряных. Кроме того, осенью 2023 года в тренде сладкие табачные композиции.

Называем топ тройку самых подходящих духов для осени. Прежде всего это CULT Allure, в котором нотки розового перца и кориандра добавляют теплоты, оставляют приятный и запоминающийся шлейф.

На второе место эксперты поставили AJMAL Amber Musc. В этом парфюме базовые ноты кедра и мускуса добавляют глубины запаху, что идеально подходит для осени.

На третьем месте оказались духи Trussardi. Эти духи созданы для истинных любительниц цветочно-фруктовых ароматов. В нем по-восточному встречаются лаванда, георгин, жасмин и фиалка.

Источник: letu-ru