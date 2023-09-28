Названы лучшие женские духи с нежным ароматом: воздушные, а держатся отлично весь день

Легкие, воздушные, свежие и нежные духи у многих ассоциируются с малой стойкостью. И совершенно напрасно!

Если парфюм действительно качественный, вы можете благоухать морским бризом, зеленым чаем, лимоном или садом после дождя весь день!

Эксперты выделили три женских парфюма, которые пахнут нежностью и свежестью и при этом отличаются стойкостью.

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Первое место заняли духи Cologne Mimosa Indigo, где аромат мимозы и сирени нежно комбинируется с кожей.

Второе место отдали парфюму Davidoff Cool Water, который навевает мысли о море. Третье — Armani Air di Gioia, который соединяет в себе аромат цитруса, леса и морской волны.

Источник: samyiluchshiy.ru