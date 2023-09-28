Начали смешивать порошок с содой: результат стирки восхитительный — никогда не видели вещи такими чистыми

Закладывая стирку в машинку, попробуйте к порошку добавлять две ложки пищевой соды.
Вы заметите поразительные результаты: вещи начнут лучше простирываться, уйдут и старые, и новые пятна, серый оттенок испарится.
Кроме того, сода эффективно смягчает воду, поэтому вещи вы достанете из машинки мягкими, словно вы заливали в машинку кондиционер.
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Таким образом вы сможете сэкономить сразу на нескольких средствах. Вам больше не нужно покупать пятновыводители, кондиционеры, да и порошок можно брать самый дешевенький, ведь сода усилит его свойства в несколько раз.
Источник: дзен-канал «Уютный дом»