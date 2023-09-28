Вносим в мае/июне в 2024 году: мощнейшая паста для смородины за 7 рублей — ягод немерено

Опытные дачники раскрыли секрет мощнейшей подкормки для смородины за 7 рублей. Просто чудо-средство. Теперь смородина не будет отставать в урожайности от других плодовых — ягод летом немерено, собираем тазами, едва поспеваем. Вносим этот моментальный стимулятор под смородину в мае/июне в 2024 году. Удобрение все сделает само, остается только собирать урожай — не лениться.
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Дачники советуют воспользоваться народными средствами — для этого запаситесь картофельными очистками. В процессе перегнивания этот продукт будет насыщать смородину и почву, что улучшить плодородность. На взрослый куст понадобится около 1,5 кг очисток, под молодые — 0,5–1 кг.
Также для удобрения лучше всего подойдет паста биогумус. За лето куст преобразиться до неузнаваемости. Вносим удобрение строго 1 раз в три недели. Удобрять можно до сентября. Расход средства минимальный. Берем 15 мл пасты биогумуса и разводим в 10 литрах теплой волы. Оставляем на час, а затем поливаем смородину. Повторяем эту процедуру через неделю.
По материалам Дзен-канала «Любимая Дача. Сад и Огород»