Вносим в мае/июне в 2024 году: мощнейшая паста для смородины за 7 рублей — ягод немерено

Опытные дачники раскрыли секрет мощнейшей подкормки для смородины за 7 рублей. Просто чудо-средство. Теперь смородина не будет отставать в урожайности от других плодовых — ягод летом немерено, собираем тазами, едва поспеваем. Вносим этот моментальный стимулятор под смородину в мае/июне в 2024 году. Удобрение все сделает само, остается только собирать урожай — не лениться.

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