Бархатцы обладают сакральными свойствами — волшебный эликсир для огорода, не выбрасывайте

Бархатцы обладают сакральными свойствами для огорода. Растения могут быть очень полезными для дачи, и многие садоводы их недооценивают. Российские ученые нашли в бархатцах 98 активных компонентов, которые могут напитать почву, а также вылечить растения и прогнать вредителей.

Эфирные масла бархатцев, например, убивают самых распространенных вредителей. А если вы поставите на пороге дома кашпо с этими цветами, то к вам не будут залетать комары.

Бархатцы идеально сажать по соседству с пасленовыми культурами — томаты, баклажаны, картофель. Также этим цветам обрадуется клубника.

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