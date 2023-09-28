Зачем в стирку всегда вводим немного глицерина и соли: от кондиционера и дорогих порошков отказались

Стирка. Фото: соцсети

Вас приведет в восторг ваше белье.

Средства для стирки сейчас стоят очень дорого, но никому не хочется носить плохо простиранные или грязные вещи. 

Это значит, что настало время вспомнить хитрости хозяек времен СССР. Уж они-то точно умели отлично выглядеть при минимуме затрат.

Чтобы не использовать в стирке кондиционер белья, запаситесь аптечным глицерином, он стоит копейки.

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1,5 ложки глицерина смешайте с тремя литрами воды и после стирки замочите в полученном растворе полотенца и постельное белье. Спустя 20 минут отожмите лишнюю воду и развешайте сушиться. Вещи станут мягкими и свежими, как после дорогого кондиционера.

А чтобы усилить дешевый порошок, добавляйте к нему 2 столовые ложки соли. Средство начнет работать с удвоенной силой.

Источник: дзен-канал TECHNOTION

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