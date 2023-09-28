Как отстирать плачевные полотенца от застарелых пятен и жира — станут как новые

Грязные и застарелые полотенца не спешите выбрасывать. Даже если обычная стирка не помогает — есть метод, который справится с проблемой.

Волшебных средств не существует, а вот эффективный чистящий раствор приготовить самостоятельно можно.

Залейте в тазик пять литров кипящей воды, добавьте две столовые ложки любого порошка, две столовые ложки сухого отбеливателя и одну столовую ложку растительного масла.

Все хорошо перемешайте, пока ингредиенты полностью не растворятся.

Затем кладите в раствор полотенца и оставьте до полного остывания воды.

Далее вложите полотенца в стиральную машинку и добавьте в контейнер с порошком ровно те же вещества, в тех же пропорциях, что вы клали в тазик.

Стирайте минимум один час при температуре воды не ниже 60 градусов. В итоге ваши полотенца станут как новые и мягкие.

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