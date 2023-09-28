Моем окна раз в год — вечно чистые: узнали хитрость про «отталкиватель» грязи

Ваши окна приобретут практически вечную чистоту и постоянное сияние, если вы воспользуетесь некоторыми простыми хозяйскими хитростями.

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Отлично отмывает окна от грязи нашатырь. Добавьте его немного в таз с водой и промойте стекла без разводов. Вся грязь с легкостью отойдет.

Для ополаскивания начисто отлично подойдет вода с несколькими каплями йода. Это вещество сделает окна сверкающими. А если вы добавите в воду пару чайных ложек кондиционера для волос, то создадите на стекле отталкивающий грязь слой.

С ним вам понадобится помыть окна только через год.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».