Сажайте в апреле/мае в 2024 году: сорт роз, который цветет все лето — бутоны стоят по 10 дней

Опытные садоводы назвали сорт роз, который можно посадить на даче в апреле/мае в 2024 году. Эти цветы станут идеальным вариантом для регионов с суровыми зимами до -20...25 градусов. Если выбрать правильное место для посадки, эти розы мягко перезимуют. Им всего лишь нужно сделать простое и легкое «укрытие».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В высоту такая роза достигает 1 метра. Дачники просто обожают этот сорт, так как розы цветут все лето, дают тугие бутоны диаметром до 7 см, пышные и сочные. После раскрытия крупные бутоны стоят до 10 дней, не вянут и не чахнут. Аромат роз слабый, но приятный.

По материалам Дзен-канала «Любимая Дача. Сад и Огород»