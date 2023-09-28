Необычная закуска из зеленых томатов: получается вкуснее, чем из спелых плодов — готовим на зиму

Больше не нужно ломать голову над тем, что делать с недозревшими помидорами. Оказывается, из них можно приготовить отличную закуску на зиму. Получится даже вкуснее, чем из спелых томатов.

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Вам потребуется: 6 килограммов зеленых помидоров, 2 килограмма свежей моркови, 2 килограмма лука, 2 килограмма яблок, 200 граммов чеснока, 400 граммов сахара, 4 столовые ложки соли, 2 чайные ложки черного молотого перца, 6 столовых ложек томатной пасты, 400 миллилитров растительного масла и 4 столовые ложки уксуса 9%.

Помойте и обсушите овощи и яблоки. Затем очистите их от семян, снимите шкурку и удалите твердый центр.

Измельчите твердые ингредиенты с помощью блендера. Добавьте в получившееся пюре соль, сахар, перец, томатную пасту и масло. Хорошо все перемешайте и поставьте на средний огонь.

Когда смесь закипит, убавьте температуру до минимума и тушите овощи в течение 40 минут. Затем влейте в закуску уксус, подождите 5 минут и уберите емкость с плиты.

Разлейте содержимое кастрюли по стерильным банкам, закройте крышками. Дождитесь, когда закуска остынет, и уберите ее на хранение.

Источник: Kulinarenok.ru