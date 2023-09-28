Не тратьте деньги на мастера! Что делать, если дует из пластикового окна

Пластиковым окнам обязательно надо проводить профилактику, чтобы зимой из них не дуло. Часто из-под резинки веет ветерок, который зимой может обернуться для вас боком.

В первую очередь, отложите на окне саму резинку, так как со временем она «дубенеет». Смочите салфетку в силиконовой смазке и хорошенько пройдитесь по резинке по всей поверхности — не только по бокам, но сверху и снизу.

Убедитесь, что на резинке нет трещин. В противном случае, ее надо будет заменить.

Теперь подрегулируйте шестигранником эксцентрики на раме. Убедитесь, что центральная резка стоит вертикально.

В итоге окно будет плотно прижиматься и ничего не будет задувать.

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