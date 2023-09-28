Как осенью уничтожить всю тлю — вся пакость скукожится от двух ложек, в марте огород чист

Казалось бы, дачный сезон закрыт — весь урожай собран, огород замульчирован, кустарники и плодовые деревья обрезаны и утеплены на зиму. Осенью важно не упустить благоприятные дни для профилактических процедур по избавлению от тли. Благодаря этому вредный паразит «скукожится» и уже точно не появится в марте — огород будет чист.

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Во-первых, нужно собрать все листья и сжечь, взрыхлить почву, удалить сорные травы, собрать опавшие плоды.

Во-вторых, избавиться от тли можно народными методами. Полезным в осенний период, и даже в первые дни октября, будет обработать кустарники древесной золой — веточки принято опудривать. Вся тля тут же скукожится. Это средство также может заменить и удобрение, в себе оно содержит до 5% калия.

Идеальным средством станет также настойка из бархатцев. Собираем соцветия, заливаем водой и оставляем бродить на сутки. Добавляем в жидкость 2 ложки мыла. Все смешиваем и опрыскиваем плодовые растения с тлей. Это средство будет действовать эффективно. В марте сад и огород преобразятся.

По материалам antonovsad.ru