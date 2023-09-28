В восторге от этой стирки — ни одного пятнышка: всего лишь несколько капель из аптечного бутылька

Копеечный нашатырь приведет любые вещи в порядок, даже при стирке с самым дешевым порошком.
Это вещество великолепно убирает пятна и серый оттенок у ткани. Жир, кровь, трава — все это отлично отстирается с нашатырем.
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В барабан машинки, прямо на одежду вылейте 40 мл нашатырного спирта. Он усилит действие порошка, и от пятен не останется даже следа!
Но имейте ввиду, что аромат у нашатыря такой, что придется отойти от машинки подальше.
Источник: дзен-канал Technotion.