В восторге от этой стирки — ни одного пятнышка: всего лишь несколько капель из аптечного бутылька

Стирка. Фото: соцсети

Это средство справляется с любыми загрязнениями.

Копеечный нашатырь приведет любые вещи в порядок, даже при стирке с самым дешевым порошком.

Это вещество великолепно убирает пятна и серый оттенок у ткани. Жир, кровь, трава — все это отлично отстирается с нашатырем.

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В барабан машинки, прямо на одежду вылейте 40 мл нашатырного спирта. Он усилит действие порошка, и от пятен не останется даже следа!

Но имейте ввиду, что аромат у нашатыря такой, что придется отойти от машинки подальше.

Источник: дзен-канал Technotion.

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