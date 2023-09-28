У герани пожелтели листья — как срочно исправить

У герани пожелтели листья. Фото: соцсети

Может быть сразу несколько причин.

У герани листья часто желтеют из-за переливов. Из-за обилия воды в горшке скапливается конденсат и образуются лужи. Это тут же негативно отражается на растении.

Оптимально поливать герань один раз в 10 дней, не более. Но если вы цветок засушите — он также пожелтеет.

Кроме того, листья могут увядать из-за недостатка солнца и маленького горшка. Поэтому следите и за этим.

Не забывайте подкармливать. Осенью и зимой герань нуждается в азоте. Растение находится в спячке, бурного роста нет, поэтому этим элементом надо поддерживать его жизнедеятельность.

Но важно понимать, что избыток азота тоже приведет к гибели герани. Не злоупотребляйте.

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