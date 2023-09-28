У герани пожелтели листья — как срочно исправить

У герани листья часто желтеют из-за переливов. Из-за обилия воды в горшке скапливается конденсат и образуются лужи. Это тут же негативно отражается на растении.

Оптимально поливать герань один раз в 10 дней, не более. Но если вы цветок засушите — он также пожелтеет.