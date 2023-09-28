У герани пожелтели листья — как срочно исправить

У герани листья часто желтеют из-за переливов. Из-за обилия воды в горшке скапливается конденсат и образуются лужи. Это тут же негативно отражается на растении.
Оптимально поливать герань один раз в 10 дней, не более. Но если вы цветок засушите — он также пожелтеет.
Кроме того, листья могут увядать из-за недостатка солнца и маленького горшка. Поэтому следите и за этим.
Не забывайте подкармливать. Осенью и зимой герань нуждается в азоте. Растение находится в спячке, бурного роста нет, поэтому этим элементом надо поддерживать его жизнедеятельность.
Но важно понимать, что избыток азота тоже приведет к гибели герани. Не злоупотребляйте.
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