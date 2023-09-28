Делаем это осенью — весной и летом проволочника не видим: выгоняем вредителя навсегда

Проволочники очень прожорливы и едят практически все, что попадается им на пути: клубни, корешки и луковицы.
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Чтобы избавиться от вредителя важно ежегодно перекапывать участок, заселенный проволочником с оборотом пласта земли. Делать это лучше осенью, чтобы поднять нижние слои почвы и проморозить яйца с личинками.
Кроме того, обязательно избавляйтесь от сорняков, особенно по границам участка. Именно отсюда, как правило, мигрируют личинки-вредители. Тщательно избавляйтесь от пырея и других злаковых трав.
Ежегодно высеивайте сидераты. Особенно хороши белая горчица, редька, рапс в сочетании с бобовыми.
И следите за кислотностью почвы. При необходимости, известкуйте ее раз в 3–4 года. Проволочники любят закисленный грунт.
Источник: Telegram-канал «Дачник»