Делаем это осенью — весной и летом проволочника не видим: выгоняем вредителя навсегда

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Чтобы избавиться от вредителя важно ежегодно перекапывать участок, заселенный проволочником с оборотом пласта земли. Делать это лучше осенью, чтобы поднять нижние слои почвы и проморозить яйца с личинками.

Кроме того, обязательно избавляйтесь от сорняков, особенно по границам участка. Именно отсюда, как правило, мигрируют личинки-вредители. Тщательно избавляйтесь от пырея и других злаковых трав.