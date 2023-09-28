Отмыли чистящей пастой за 35 рублей раковину и унитаз — все сияет и блестит

Для того, чтобы отмыть дома сантехнику — приготовьте самостоятельно чистящую пасту. Вы потратите всего 35 рублей! Это одно из самых эффективных средств.

Возьмите 100 грамм любого хозяйственного мыла и натрите на мелкой терке. Затем добавьте 200 миллилитров теплой воды и взбейте в миксере до состояния пасты, пока не появится стойкая пена.