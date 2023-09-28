Отмыли чистящей пастой за 35 рублей раковину и унитаз — все сияет и блестит

Для того, чтобы отмыть дома сантехнику — приготовьте самостоятельно чистящую пасту. Вы потратите всего 35 рублей! Это одно из самых эффективных средств.
Возьмите 100 грамм любого хозяйственного мыла и натрите на мелкой терке. Затем добавьте 200 миллилитров теплой воды и взбейте в миксере до состояния пасты, пока не появится стойкая пена.
После — отправьте в пасту 150 грамм пищевой соды и две столовые ложки нашатырного спирта. Все перемешайте и переложите в контейнер. Хранится, кстати, средство долго, до года.
Теперь нанесите пасту на умывальник и унитаз — умеренно распределите по поверхности и оставьте на 20 минут. Смывайте — все будет блестеть и сиять.
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