Как подготовить садовый инвентарь к зимовке: сделайте так, и ни одна лопата не заржавеет

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы грабли, лопаты и прочая утварь хорошо перезимовали, нужно как следует подготовить их к длительному хранению.

Для начала очистите поверхность инструментов от земли и других загрязнений. Затем смажьте металлические части инвентаря солидолом, а деревянные рукояти обработайте подсолнечным маслом или покройте специальным лаком. Эти меры помогут защитить инвентарь от появления ржавчины и гниения.

Если рыжий налет уже есть, то перед обработкой солидолом необходимо замочить металлические детали в растворе лимонной кислоты на 24 часа. Готовится состав просто: нужно взять 30 граммов продукта на литр воды. После этого ржавчину можно будет легко удалить с помощью жесткой щетки.

Источник: ogorod.ru