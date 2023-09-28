Зеркала сверкают, окна блестят: двумя ложками аптечного средства отмыли все стекла в доме

На стеклянных и зеркальных поверхностях периодически то тут, то там появляются следы пальцев, капли брызг или просто разводы.
Средство для чистки стеклянных поверхностей можно сделать самостоятельно из копеечного нашатырного спирта.
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В пульверизатор влейте 1 столовую ложку нашатыря на 2 стакана воды. Распылите средство на загрязненную поверхность и протрите мягкой тряпочкой.
Ваши стеклянные поверхности будут сверкать, ни пятнышка грязи или развода.
Источник: дзен-канал «Марина Жукова».