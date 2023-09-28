Берите только этот растворимый кофе — шесть лучших марок: по вкусу как из кофемашины

Какой растворимый кофе выбрать из тех, что представлены на отечественном рынке — ответ дали эксперты «МаркиКачества». Они назвали шесть лучших образцов, производители которых не экономят на сырье. Эти марки растворимых кофе практически ничем не отличаются от свежесваренного напитка из кофемашины.
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На первом месте — растворимый кофе марки Gevalia original. Ему эксперты «МаркиКачества» дали 4,83 балла. Это лучшее соотношение качества и цены. На втором месте — кофе марки Bushido Kodo, 4,73 балла. Имеет насыщенный вкус без горечи. На третьем месте — Carte Noire Original с оценкой в 4,70 балла, его признали самым популярным.
На четвертом месте — Egoiste Velve, эта марка кофе получила 4,69 балла. Идеальное сочетание со сливками. На пятом месте — Cafe Esmeralda, 4,68 балла. По мнению экспертов, это настоящий колумбийский кофе. На шестом месте — Nescafe Gold Origins Sumatra, 4,55 балла. С мягким вкусом.
По материалам markakachestva