Рассыпали порошок по огороду осенью — почва стала плодородной и пышной, напитали кальцием

Осенью почва нуждается в кальции. Особенно дефицит отражается на плодах деревьев. Например, если вы заметили, что на яблоках появились пятна — это говорит о том, что растению не хватает именно этого элемента.
Также нехватку кальция мы можем обнаружить по ожогам на листьях. Это вершинная гниль у томатов, огурцов, кабачков и других.
Кальций играет огромное значение в жизни растений: он укрепляет кожуру плодов, листьев и делает растения устойчивыми к различным заболеваниям.
Соответственно, грунт после сбора урожая надо обязательно удобрить известковыми подкормками. Они мало того что питают землю кальцием, так еще и делают грунт от кислого к нейтральному, что важно для будущих посадок.
Лучше всего подойдет доломитовая мука или мел. Используйте, согласно инструкции.
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