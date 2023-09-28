Рассыпали порошок по огороду осенью — почва стала плодородной и пышной, напитали кальцием

Осенью почва нуждается в кальции. Особенно дефицит отражается на плодах деревьев. Например, если вы заметили, что на яблоках появились пятна — это говорит о том, что растению не хватает именно этого элемента.

Также нехватку кальция мы можем обнаружить по ожогам на листьях. Это вершинная гниль у томатов, огурцов, кабачков и других.