Сделайте так, и на постельном белье никогда не будет заломов: можно не гладить после стирки

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Инструкция простая. Возьмите влажный пододеяльник и согните его пополам. Положите изделие на горизонтальную поверхность, разгладьте полотно руками и сверните его еще раз.

Проделайте это со всем бельем и оставьте его в таком виде на 30–60 минут. За это время все складки разгладятся, и можно будет приступать к сушке простыней привычным для вас способом.

Вот увидите: ткань будет ровной, без глубоких заломов. Даже гладить не придется.

Источник: дзен-канал «Северяночка».