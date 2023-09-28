Сделайте так, и на постельном белье никогда не будет заломов: можно не гладить после стирки

Устали утюжить простыни и пододеяльники? Тогда этот совет вам очень пригодится. Оказывается, постельное белье можно не гладить. Нужно всего лишь правильно его сложить после стирки.
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Инструкция простая. Возьмите влажный пододеяльник и согните его пополам. Положите изделие на горизонтальную поверхность, разгладьте полотно руками и сверните его еще раз.
Проделайте это со всем бельем и оставьте его в таком виде на 30–60 минут. За это время все складки разгладятся, и можно будет приступать к сушке простыней привычным для вас способом.
Вот увидите: ткань будет ровной, без глубоких заломов. Даже гладить не придется.
Источник: дзен-канал «Северяночка».