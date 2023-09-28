Кабачки больше не раздаем! Вкуснейшие оладушки без муки — праздник для худеющих

Оладушки не обязательно готовятся на муке, можно использовать манку. Тогда блюдо получится некалорийным и полезным.
Натрите на крупной терке два кабачка и два очищенных картофеля. Отожмите лишний сок и пусть полежат еще минут 20.
Далее добавьте тертую морковь, одно яйцо, выдавите два зубчика чеснока, мелко порубленную зелень и заправьте тремя столовыми ложками манки.
Все хорошо перемешайте, сформируйте оладушки и обжаривайте на растительном масле с двух сторон до готовности. Подавать лучше всего со сметаной, так вкуснее.
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